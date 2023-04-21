Deprem bölgesinde bayram namazı

Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıkımlara neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar minaresi yıkılan Kaptan Paşa Camisi'nde bayram namazı kıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma ve can kaybına neden olduğu Hatay'da vatandaşlar sabah 06.00'da hasarsız veya az hasarlı camilerde toplanmaya başladı. İskenderun ilçesinde de vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı için minaresi yıkılan Kaptan Paşa Camisi'nde toplandı. Cami içerisine sığmayan cemaat, caminin dışında namaz kıldı. Namazın ardından bayram vaazını dinleyen vatandaşlar daha sonra birbirleriyle bayramlaştı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI
2023-04-21 08:00:44
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