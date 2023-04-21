Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü

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Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA etkili olan sağanak ve dolu ile yollar suyla dolarken, sürücüler ve halk zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarılarının ardından Adana'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezinin kuzeyinde başlayan kuvvetli yağış, güneyde de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Ekipler, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAR Eser PAZARBAŞI

2023-04-21 15:28:22



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