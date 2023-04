Meral Akşener: Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim

Nuri PİRYusuf KANTARLI/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Meral Akşener, "Cumhuriyet Halk Partililer gücenmeyin de; bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim?" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremzedelerle bir araya geldi. Akşener ile İmamoğlu, Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra seçim otobüsünün üzerinden halka seslendi. Burada konuşan İmamoğlu, "Millet İttifakı'nın iktidarında size söz veriyoruz bu milletin evlatlarını birbirinden ayırmayacağız. Bu milletin evlatlarına eşit fırsatlar vereceğiz. Bu milletin evladı çalıştığında her şey olacak. Çalıştığında Samandağ'ın bu memleketin evladı her makama gelecek. Ramazan ayında hep beraber dualar ettik. Ramazan Bayramı'nda buraya geldik. Hz. Hızır Türbesi'nde dua ettik. Allah kabul etsin. Memleket için dua ettik. Ramazan ayı bu memleketin her insanına bolluk bereket getirsin. Çocuklarımızın evlatlarımızın eğitim hayatı güzel geçsin. Onlar çok güzel okullarda, çok güzel eğitimler alacaklar. Biz herkesin evine aş, iş için dua ettik. Biz bu depremin yaralarını çok hızlı sarmak için dua ettik. Samandağ'da, Hatay'da bütün deprem bölgesindeki insanlarımızın tekrar eski güçlerinden daha güçlü olmaları için dua ettik. Ama bir de şunun için dua ettik; Allahım bize milletimizle beraber, milletimizin ittifakıyla beraber, şu memleketi düzlüğe çıkarmak için bize fırsat ver ya Rabbim, dedim ben. Bu memleketin suratı asıklardan kurtarılması lazım. Bu memleketin 'Her şeyi ben bilirim' diyen akıldan kurtulması lazım. Ayrılmayacağız, ayrışmayacağız birleşe birleşe kazanacağız" dedi.

'BİR OY KEMAL'E BİR OY MERAL'E'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Hatay'da olduğu için Ekrem İmamoğlu'nun programına dahil olduğunu kaydederken, "Dolasıyla bugün bu güzel toplantıda sizlerle beraber olmamı sağladı. Ona ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Her birinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aslında Samandağ olmuş, uzun uzun konuşmaya lüzum yok. Sadece Malatya'daydım oradan selam getirdim. 14 Mayıs'ta gerçi Samandağ kararını vermiş ama başkalarına da anlatın; inşallah bu harami düzeni attaya göndereceğiz. Anlaşılıyor biraz ağlaya ağlaya gidecekler. Ama biz onlara karşı adil olacağız. Onlar bize adil olmadılar ama biz onlara adil olacağız ve 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nu o sandalyeye oturtacağız. 13'üncü cumhurbaşkanını inşallah Sayın Kılıçdaroğlu olarak seçeceğiz. Millet İttifakı'nın adayı olarak seçeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu, 13'üncü Cumhurbaşkanımız. Sayın İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak onlara da oy vereceksiniz. Dolasıyla CHP'liler gücenmeyin de; bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim ? O zaman Samandağ'da her aileden tek bir oy isteyeyim" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİRYusuf KANTARLI

