Meral Akşener: Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim (2)



İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklama yapan Akşener, "Büyük afeti felakete çevrilmiş noktadan çıkarmak, Atatürk´ün şahsi meselesi olan bu kadim şehri yeniden inşa etmek, tarihi dokusunu korumak ve çiftçimizin, esnafımızın yanında olmak için buradayız. Mesela çırçır fabrikaları yıkılmış. Bir an evvel onların tamir edilmesi, yeni baştan inşa edilmesi lazım. İş insanlarımız, işçilerini bundan sonra çalıştıracak bir mekanı yoksa, ücretlerini ödeyemez ve dolayısıyla işsizlik artar. Çiftçi ve esnafımızla, deprem felaketinden sonra ortaya çıkan problemlerin giderilmesi konusunu konuştuk. Sığınmacıların 2 yıl içerisinde Suriye yönetimiyle işbirliğiyle, onları itmeden, kakmadan geri gönderilmesini sağlamak için bir programımız var. Bunu da paylaştık" diye konuştu.

`MÜGE ZAN BİR ÇOCUĞUMUZUN YILAN SOKMASI SONUCU VEFAT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ´

Milletvekili adayı Gökhan Zan´ın, eşi Müge Zan ile birlikte çok çalıştığını kaydeden Akşener, "Müge kardeşim bana deprem bölgesindeki çadırlarda yılanların kol gezdiğini, bir çocuğumuzun yılan sokması sonucu vefat ettiğini söyledi. Kimsenin bilmediği bir konu bu. Türkiye´ye duyurmak istiyorum. İnşallah çok az kaldı. El ele vererek Türkiye´nin çözülmeyecek sorunu yoktur. Yeter ki biz liyakate, yargının bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne önem verelim, insan kayırmaktan vaz geçelim. Hep birlikte tarih yazacağız. Çok az kaldı. Türkiye´ye bahar gelecek" dedi. (DHA)Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/REYHANLI, (Hatay), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Reyhanlı Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2023-04-21 19:08:42



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