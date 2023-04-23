Çadır kentte kalan öğrenciler, okullarına gidip, 23 Nisan'ı kutladı

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Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay), (DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesinde çadır kentte kalan bir grup depremzede öğrenci, eğitim gördükleri okulun bahçesine gidip, 23 Nisan'ı kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu İskenderun'da, çadır kentte çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Türk bayraklı tişörtleri giyip, eğitim gördükleri Atatürk İlkokulu'na gitti. Şarkılar söyleyip, Türk bayrakları açan öğrenciler, okul bahçesinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Bir okul yöneticisinin konuşmasının ardından öğrenciler, alkışlar eşliğinde çadır kente döndü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-04-23 12:24:23



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