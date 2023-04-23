Bayram tatilinde aileleriyle birlikte soğan tarlasında çalışıyorlar



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)ŞANLIURFA´dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen tarım işçilerinin çocukları, Ramazan Bayramı tatilinde aileleriyle birlikte tarlada soğan hasadı yapıyor.

Şanlıurfa´dan Hatay´ın Reyhanlı ilçesine gelen tarım işçisi aileler, Amik Ovası'nda soğan tarlasında hasat yaptı. Ailelerin az da olsa ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukları da onlara destek oldu.

Tarlada çalışan Fatma (14) ve Nedret (12) ile Fatmanur Yuşan (13) kardeşler, babalarına destek verdiklerini söyledi. Yuşan kardeşler, Şanlıurfa´dan geldiklerini ifade ederek, "Biz Şanlıurfa´dan ailemizle buraya geldik. Okullar da tatil. Bugün 23 Nisan bizim bayramımız ama biz ailemize destek veriyoruz" dedi.

Mustafa Yuşan (52) ise, eşi ve çocukları ile birlikte geldiklerini, sopan hasadında çalıştıklarını söyleyerek, günlük çuval başına 35 lira ücret aldıklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2023-04-23 15:11:21



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