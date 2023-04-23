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Depremzede çocuklar, Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan etkinliğinde eğlendi

DHA

Depremzede çocuklar, Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan etkinliğinde eğlendi


Nuri PİRYusuf KANTARLI/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)ÜSKÜDAR Belediyesi´nin Hatay´ın İskenderun ilçesinde kurduğu konteyner kentte düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenlikleri´ne katılan depremzede çocuklar, felaketin acılarını bir nebze de unutarak doyasıya eğlendi.
Üsküdar Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen depremlerin büyük yıkımlara neden olduğu İskenderun´da kurduğu konteyner kentte 23 Nisan Çocuk Şenlikleri düzenledi. Şenliğe katılan çocuklar, şişme oyun alanlarında vakit geçirerek depremin acılarını bir nebze de unutup gönüllerince eğlendi. Geleneksel macun, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edilen çocuklar, animatörlerle dans edip oyunlar oynadı.
BAŞKAN TÜRKMEN KÖFTE EKMEK İKRAM ETTİ
Popüler müzikler eşliğinde halat çekme yarışmasında kıyasıya ter döken çocukların heyecanına aileleri de ortak oldu. Parkurlarda rekabet eden çocuklara ayrıca çeşitli hediyeler de verildi. Şenliğin finalinde, Akçaabat´tan getirilen köfteler mangalda pişirilerek çocuklar ve ailelerine ikram edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de mangalda pişirdiği köfteleri vatandaşlara dağıtarak onlarla sohbet etti. Başkan Türkmen'e İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile İskenderun Belediyesi şube müdürleri eşlik etti.
'EN ÇOK ETKİLENENLER KADIN VE ÇOCUKLAR'
Etkinlikte konuşan Başkan Hilmi Türkmen, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı bir arada kutladıklarını ancak deprem felaketi nedeniyle bu bayramlara buruk girdiklerini kaydetti. Üsküdar Belediyesi olarak kardeş İskenderun´un ilk günden bu yana yanında olduklarını vurgulayan Başkan Türkmen, "Bu burukluğu depremzede kardeşlerimizin biraz olsun üzerlerinden atabilmek adına onlarla bayramlaşmak, çocuklara hediyeler vermek ve 23 Nisan´ı yaşatmak adına buradayız. Depremden en çok etkilenen kesim kadınlar ve çocuklardır. Sabah saatlerinde Üsküdar´da çocuklarla bir bayram programı yaptık. Hızlıca İskenderun´a geldik. Elbette ki ölenleri geri getirmek mümkün değil ama bu tür dokunuşlarla vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını, devletimizin, milletimizin her zaman yanında olduklarını ifade etmeye çalışıyoruz" dedi.
'YAKINDA KREŞ ÇALIŞMAMIZ DA OLACAK'
Depremzedelerin yaşam kalitesini artırmak için çabaladıklarını dile getiren Başkan Türkmen, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere süratle yaraları sarmak, bir an önce kardeşlerimizin kalıcı konutlarına taşınmalarını temin için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Bu geçici konutlar burada 1 yılı aşkın kalacaklar. Burada 500 konteyner yaptık. İçerisinde klimasından, televizyonuna, buzdolabından, kanepesine, mutfak malzemeleri dahil pek çok sistem var. Konteyner kentin yemekhanesi, çamaşırhanesi, sağlık ocağı, kütüphanesi, çocuk alanıyla güzel bir yaşam alanı bulunuyor. Yakında kreş çalışmamız da olacak. Buradaki kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Hayat burada normale dönene kadar elimizi buradan çekemeyiz. Her zaman bir şeyleri vesile kılarak kardeşlerimizle birlikte olacağız. Kardeş şehrimiz Üsküdar´ın sokak ve mahallelerinin isimlerini de burada sokaklara verdik" diye konuştu.
'ÇOCUKLAR İÇİN UNUTULMAYACAK BİR ETKİNLİKTİ'
Etkinliğe katılan çocuklardan Azra Nur İpek (11) de organizasyon için Üsküdar Belediyesi´ne teşekkür etti. İpek, "En beğendiğim oyun alanı şişme kaydıraktı. Çocuklar için unutulmayacak bir etkinlikti. Psikolojimiz için iyi gelebilecek bir şey. Bu bayramın değerini bilmeliyiz çünkü Atatürk´ten bize kalan miras" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Nuri PİR-Yusuf KANTARLI
2023-04-23 22:25:46

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