Depremzede öğrenciler, sınavlara Rauf Bey Gemisi'nde hazırlanıyor

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde limana demir atan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan depremzede öğrenciler için hem okul hem de yurda dönüştürüldü. Gemide kalan öğrenciler, eğitim ve öğretimlerine kesintisiz devam ediyor,

Depremin derinden etkilediği Hatay´ın İskenderun ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İskenderun Limanı´na demir atan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 8´inci ve 12´nci sınıf depremzede öğrenciler için okul ve yurda dönüştürüldü. 10 Nisan´da ilk ders zilinin çaldığı 1200 kontenjanlı gemide, şu an için 600 öğrenci bulunurken, kayıtlar da devam ediyor. 55 öğretmenin görev yaptığı gemide öğrenciler hem sınava hazırlanıyor hem de yurda çevrilen bölümlerdeki odalarda barınıyor. Sosyal alanların da bulunduğu gemide, öğrenciler derslerden arta kalan zamanlarını etkinliklerle geçiriyor.

`BURADA KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSEDİYORLAR´

İlçede bulunan Yunus Emre Ortaokulu´nun müdürü olan, depremden sonra Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi´nde görevlendirilen Cihangir Kaya, gemide kalan öğrencilerin düzenli olarak eğitim gördüğünü, dersler dışında yapılan etüt saatlerinde ise bire bir ders ve soru çözümlerinin yapıldığını söyledi. Boş zamanlarda ise öğrencilerin verimli vakit geçirmesi adına etkinlikler düzenlediklerini belirten Kaya, "Gemi yönetimiyle birlikte buradaki öğrencilerimizi etkinliklerle, sürprizlerle motive etmeye çalışıyoruz. Talep de çok güzel. Kayıtlarımız devam ediyor. Öğrenciler, geldikleri ilk günlerde üzerlerinde depremin ağırlığını taşıyordu. Fakat burada kendilerini güvende hissediyorlar. Rahatlamış ve mutlu şekilde eğitimlerine odaklandılar. Psikolojik olarak onları iyi hissettirebildiğimize inanıyorum. Deprem korkusu yaşamıyorlar. Yiyecek, içecek ve barınma hizmeti de aralıksız devam ediyor" dedi.

'SINAV TEMPOSUNA YENİDEN GİRDİK'

Sınav hazırlığına gemide devam eden depremzede öğrencilerden Zehra Çalışır (18) ise YKS'ye hazırlandığını söyledi. Depremde dayısını, yengesini ve kuzenlerini kaybettiğini anlatan Çalışır, "Toparlanmaya çalışıyoruz. Dersler bitince etüt saatimiz başlıyor. Sınav temposuna yeniden girebildik. Hayata döneceğiz artık. Haftanın 5 günü derslerimiz sürüyor. İki devre halinde eğitim alıyoruz. Bu gemide konaklıyoruz. Hafta sonu evine gitmek isteyenler gidebiliyor. Ben psikolog olmak istiyorum. Eski hayatımıza döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Üniversite sınavına gemide hazırlanan bir diğer depremzede Vahap Sevinç (17) ise depremin kendilerini derinden etkilediğini belirterek, "O duyguyu anlatamıyorum. Kötü bir süreçti. Allah bir daha yaşatmasın. Burada sınava hazırlık çok iyi gidiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makine Mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorum. Tüm arkadaşlarımızın hedeflerinden vazgeçmemesini istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK

2023-04-25 10:12:25



