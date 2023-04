Hatay'a özgü herise kazanları depremzedeler için kaynadı

Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)İSTANBUL Bahçelievler Belediyesi, Hatay´da kurduğu bin kişilik çadırın mutfağında Yeniden Antakya Platformu ve çeşitli kurumlarla Antakya´ya özgü herise (keşkek) yemeğini pişirerek depremzedelere dağıttı. Etkinlik kapsamında ayrıca depremzede ailelere ve çocuklara hediye ve oyuncak dağıtımı yapıldı. Felaketin ilk gününden itibaren Hatay'a desteğe devam ettiklerini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Antakya´da yaşamın tekrardan canlanacağını, kardeşlerimizin zihnine nakşetmek istiyoruz. Antakyalı insanlar tekrar burada yaşayıp, eski hayatlarına kavuşacaklar" dedi.İstanbul Bahçelievler Belediyesi, Antakya´da kurduğu 1000 kişilik çadırda LİV Hospital hekimleri,Yeniden Antakya Platformu, TAMEV (Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği, Gülmek İyileştirir, Kafkasın Kadınları Derneği, TODEV (Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı) ve Antakyalı Gurme Şef Jale Balcı ile birlikte Antakya´ya özgü keşkek yemeğini pişirerek depremzedelere dağıttı. Etkinlik kapsamında ayrıca depremzede aileler ve çocuklarına hediye ve oyuncak takdimi yapıldı.`ANTAKYALILAR, ESKİ HAYATLARINA KAVUŞACAKLAR´Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul´un Antakya ile kardeş şehir olduğunu vurgulayarak, her daim Antakya halkıyla birlikte olacaklarını söyledi. 7 Şubat´tan itibaren Hatay´da yardım çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bahadır, "Arama-kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını tamamladıktan sonra buraya 1000 kişilik bir çadır kurduk. Çadırımızda 3 öğün yemek servisi yaptık. Sağlık hizmetlerimiz, hayal tamirhanemiz var. Onlar da her gün köylere giderek çocuklarımızı eğlendiriyorlar. Kırılan kalplerini iyileştirmeye çalışıyorlar. Bugün ise İstanbul´da cemiyetin hayatının önde gelen isimleri Monica Hanım, TAMEV, LİV Hospital hekimleri, Bahçeşehir Belediyesi ve Antakyalı Gurme Şef Jale Balcı bir araya geldik. Burada Antakya yemeklerini beraber pişirdik. Kenti tekrardan ayağa kaldırmak istedik. Eski tatları, yemek kokularını alalım diye çabaladık. Antakya´ya özgü keşkek yemeği pişirildi. Burada depremzede kardeşlerimize ikram ediyoruz. Hediye dağıtımı olacak. Köylere de gideceğiz. Antakya´da yaşamın tekrardan canlanacağını kardeşlerimizin zihnine nakşetmek istiyoruz. Antakyalı insanlar tekrar burada yaşayıp, eski hayatlarına kavuşacaklar. Cumhurbaşkanımız da defalarca buraya geldi. Biz de 12 sefer buraya geldik. Hep birlikte Antakya´yı ayağa kaldıracağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)

2023-04-26 17:10:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.