İskenderun'da depremde ağır hasar alan 6 katlı bina kontrollü yıkıldı

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremlerde ağır hasar alan 6 katlı bina kontrollü yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde İskenderun ilçesinin Savaş Mahallesi'nde 6 katlı bina ağır hasar aldı. Ramazan Bayramı nedeniyle yıkımına ara verilen bina, bugün öğle saatlerinde ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, bazı vatandaşlar yıkım anlarını cep telefonuyla görüntüledi. Yıkım sonrası sulama yapılarak, enkaz kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-04-26 17:36:04



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