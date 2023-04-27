LİV Hospital doktorlarından Hatay´daki depremzedelere yardım eli



Liv Hospital, Hatay´daki depremzedelere yardım eli uzattı Doktorlardan Hatay´daki depremzedelere yardım eli Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/HATAY, (DHA) Liv Hospital; TAMEV (Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği), Bahçelievler Belediyesi, Yeniden Antakya Platformu, Kafkasın Kadınları Derneği, Toplum Gönüllüsü Monik İpekel, Antakyalı Şef Jale Balcı, İş İnsanı ve Toplum Gönüllüsü Betül Gülbahar katkıları ile düzenlenen yardım etkinliğinde Hatay´daki depremzedelerle geleneksel yemeklerle hazırlanan sofrada bir araya geldi. Etkinlikte ilk olarak Hatay´a özgü keşkek depremzedelere dağıtıldı. Ardından doktorlar, depremzede aileler ve çocuklarına oyuncak, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıtarak onların yaralarını sarmaya çalıştı. Yeniçağ Köyü´nde düzenlenen çocuk şenliğinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, hekimler ve çocuklar keyifli dakikalar geçirdiler.Depremin derinden etkilediği Hatay´da yaraları sarma çalışmaları ilk günden itibaren devam ediyor. Deprem bölgelerine yardım için kampanyalar Liv Hospital bu kapsamda Antakya´da depremzedelerle bir araya geldi. Liv Hospital hekimleri, TAMEV Başkanı Nuray Marçak, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Yeniden Antakya Platformu, Kafkasın Kadınları Derneği ve Antakyalı Gurme Şef Jale Balcı´nın katıldığı etkinlikte ilk olarak Hatay´a özgü keşkek yemeği, geleneksel kazanlarda kaynatılarak depremzedelere dağıtıldı. Hekimler daha sonra depremzede aileler ve çocuklarına oyuncak, kıyafet ve hijyen malzemesi dağıtımı yaptı. `UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ´ Etkinlikte konuşan Liv Hospital Kurumsal İletişim ve Marka ve Grup Müdürü Mine Tuduk, depremin ilk gününden bu yana bölgede yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Sağlık sektöründe olmamız çok daha özel bir anlam ve görev katıyor bizlere. Depremin ilk gününden bu yana 8 ilde aşevleri kurduk. Tıbbi malzeme, ilaç sarf, ambulansla sağlık hizmeti ve bölgedeki depremzede vatandaşlarımıza tıbbi ve hijyen malzemeleri yardımında bulunduk. Her zaman desteğe devam edeceğiz. Bu bizim en önemli görevimiz. Hastanemiz genelinde yürüttüğümüz oyuncak malzemesi ve kıyafet kampanyası için Antakyalı dostlarımız ve hekimlerimizle bugün bir araya geldik" dedi. Toplum Gönüllüsü Monik İpekel ,"Depremin ilk gününden bu yana toplum gönüllüsü olarak depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Hastane ve STK işbirliği ile aylardır, genç-yaşlı canla başla çalışıyoruz. Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti´ye bize verdiği destekler için teşekkürlerimi iletiyorum. Çadır yardımı, aşevi kurulması, hijyen malzemeleri ve ilaç temini, doktorların sahada sürekli destek olması ve bütün bunları kesintisiz olarak 3 aydır yapıyor olmak çok önemli. Bizler asla unutmadık, unutmayacağız" dedi.`EL BİRLİĞİYLE İYİLEŞECEĞİZ´ Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik ise depremde İskenderun´da yaşayan babasını kaybettiğini söyleyerek, "O yüzden depremden sonra tekrar Hatay´a gelmek benim için çok özel. Bugün özellikle depremzede çocuklarla birlikte olmak istedik. Yaralı çocuklarımızın yüreğine dokunmak istedik. Yaralar çok büyük ve sarmak zor. Ama el birliğiyle iyileşeceğiz. Bugün onlara yiyecek, kıyafet hediyeler getirdik" diye konuştu. Liv Hospital Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Taşdemir ise çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Türkiye´nin yaşadığı bu acı bizleri derinden etkiledi. Depremin ilk günlerinden itibaren yardım amaçlı buradaydık. Hala insanlarımızın yüzünde o acıyı görebiliyoruz. Onların yüzünü biraz güldürmek için çabalıyoruz. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kalıcı çözüm üretemesek de elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" dedi. `YARDIMLAR DEVAM ETMELİ´ LİV Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kübra Cenkçi ise kendi ailesinin de Adana´da depremi yaşadığını vurgulayarak, "Hala insanların yardıma ihtiyacı var. Herkesin yardımlara devam etmesini istiyorum. Özellikle çocukların bize ihtiyacı var. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Liv Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selami Sözübir ise buradaki hisleri anlatmanın çok zor olduğunu yardımın kesilmemesi gerektiğinin altını çizdi. TAMEV Başkanı Nuray Marçak ise dernek olarak deprem bölgelerine yardıma devam ettiklerini kaydederek, "Moral ve motivasyon gıdadan da değerli. Onun için bugün onlara moral olmaya, acılarını paylaşmaya geldik. Hep birlikte yıkılan kentlerimizi el birliğiyle onaracağız. Çocuklar, engelliler, yaşlılar bizim için çok değerli. Onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay DHA

2023-04-27 11:11:16



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