Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem

HATAY, (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Samandağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.15'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı HATAY, (DHA)
2023-04-28 08:33:18
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.