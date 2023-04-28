Hataylı çiçekçilerin zorlu mesaisi: Artık sadece mezarlığa giden çiçekleri satıyoruz



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)HATAY´da iş başı yapan çiçekçiler, depremzedelerin, yakınlarının kabirlerine dikmek için çiçek aldıklarını söyledi. 20 yıldır Antakya´da çiçekçilik yapan Kadir Çaçan, "Eskiden sevgililer gününde, doğum günlerinde ya da mutlu zamanlarda çiçek satıyorduk. Depremin ardından ne yazık ki sadece mezarlıklara giden çiçekleri satıyoruz" dedi.

Hatay´daki esnaf iş yerlerini açmaya başladı. İlçedeki çiçekçiler de işlerinin başına döndü. Felakette binlerce yakınını kaybeden Hataylılar, onların kabirlerine dikmek için çiçek satın almaya geliyor.

Antakya´nın Serinyol Mahallesi´nde 20 yıldır çiçekçi dükkanı işleten Kadir Çaçan (42), hayata yeniden dönmek için iş yerini açtığını, gün içinde birçok kişinin gözyaşları içinde çiçek satın almaya geldiğini söyledi. Hatay halkı olarak yaraları sarmak için çabaladıklarını belirten Çaçan, deprem öncesi mutluluklara ortak olduğu iş yerinde şimdi ise sadece acılara şahit olduğunu anlattı. Zor günler geçirdiklerini dile getiren Çaçan, "Eskiden sevgililer günü, doğum günleri gibi özel ve mutlu zamanlarda çiçek satıyorduk. Bu yıkımdan sonra ne yazık ki artık sadece mezarlıklara giden çiçekleri satıyoruz. Bu da bana çok acı veriyor. Binlerce kişi yakınlarının mezarına dikmek için çiçek almaya geliyor. Diyecek bir şey bulamıyorum. Eskiden müşterilerimizi gülerek karşılarken, şimdi ise insanlar gözyaşlarıyla içeriye giriyor. 3 çocuğunu depremde kaybeden bir anne gelmişti. Çocuklarından birinin çileği çok sevdiğini söyleyip mezarına dikmek için çilek fidesi almıştı. Onu unutamıyorum. Uzun bir zaman da alsa inşallah bu zor günleri aşacağız" diye konuştu.

Kaybettiği yakınlarının kabirlerine dikmek için çiçek almaya gelen Erol Saraçoğlu (63) ise "Acı ve buruk hissediyoruz. Bunu ancak yaşayan bilir. Burası artık sözün bittiği yer" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK

2023-04-28 10:52:03



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