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Gönüllü öğretmenlerin tek konteynerdeki çalışması, eğitim köyüne dönüştü

DHA

Gönüllü öğretmenlerin tek konteynerdeki çalışması, eğitim köyüne dönüştü


Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde görevli öğretmenler Sibel ve Erhan Gümüş çiftinin, 1 konteyneri sınıfa çevirip depremzede öğrencilere eğitim verme çalışması, çeşitli kurumların desteğiyle, uygun arazide 22 konteyner sınıf kurularak okula dönüştü. 600 öğrencinin eğitim göreceği konteyner okulun adı, '100'üncü Yıl Atatürk Eğitim Köyü' oldu. Sibel Gümüş, "Birlik beraberlikle iyileşiyoruz. Okullar iyileşmenin başladığı yerdir" dedi.
6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay'da, o günden itibaren, birçok gönüllü öğretmen depremzede öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin sekteye uğramaması için çaba gösteriyor. Kentte sağlam kalan okullarda yakın zamanda eğitim-öğretim başlarken, diğer noktalarda ise konteyner ve çadırlar okula dönüştürülüyor.
Samandağ ilçesinde görevli öğretmen çift Sibel ve Erhan Gümüş, 20 Şubat'ta 1 konteyneri sınıfa çevirerek LGS'ye hazırlanan öğrenciler için ders vermeye başladı. Öğretmenlerin çabasını, Milli Eğitim Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Belediyesi ve Adana'daki birçok özel kurum da destekledi. İlçede uygun alana, 22 konteynerin olduğu yeni okul oluşturuldu. '100'üncü Yıl Atatürk Eğitim Köyü' adı verilen okulun açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, gönüllü öğretmenler, depremzede aileler ve öğrenciler katıldı.
'GÜNDEN GÜNE İYİLEŞECEĞİZ'
Açılışta konuşan gönüllü öğretmen Sibel Gümüş, depremin ilk gününden itibaren görevlerini sürdürmek için çabaladıklarını belirterek, "Tek konteynerle yola çıktığımız o gün, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde görevimizi yapmaya devam ettiğimizi söylemiştim. Bugün de birçok gönüllünün bir araya gelip kurduğu '100'üncü Yıl Atatürk Eğitim Köyü' açılıyor. Birlik beraberlikle iyileşiyoruz. Buraya gelen konteynerler sayesinde çocuklar güvenli eğitim alıyor. Okullar iyileşmenin başladığı yerdir. Bizim başlattığımız hareketle Samandağ'da birçok gönüllü öğretmen çadırlarda, konteynerlerde eğitim vermeye başladı. Günden güne iyileşeceğiz" dedi.
'HAFTANIN 6 GÜNÜ EĞİTİM'
Gönüllü öğretmen Erhan Gümüş ise 20 Şubat'ta tek konteynerle başladıkları eğitim serüveninin bugün 600 öğrencinin eğitim gördüğü okula dönüştüğünü söyleyerek, "Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar depremin etkisinden çıktılar. Gülerek, oynayarak okula geliyor. Yola LGS sınavına hazırlık olarak başladık. Şimdi ise 1'inci sınıftan 8'e kadar haftanın 6 günü eğitim veriyoruz" diye konuştu.
DESTEK TEŞEKKÜRÜ
Açılış kurdelesini kesen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise eğitime gönül veren, önemli olduğunu bilen herkesin çabasını kutladığını belirtti. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar ise okulun kurulmasında katkı sunan herkese teşekkür etti. '100'üncü Yıl Atatürk Eğitim Köyü'nde eğitim gören Görkem Gündüz (14), "Mutluyum, çünkü büyüyoruz. İnsanların yardımıyla geliştik. Haftanın 6 günü çalışmamız devam ediyor. Deprem hayallerimizi yarım bırakmıştı ama şimdi yeniden umutlandık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK
2023-04-29 10:50:52

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