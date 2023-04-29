Devrilen traktörün altında kalıp, öldü

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Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)HATAY´ın Hassa ilçesinde TIR'dan balya indirilen traktörün devrilmesi sonucu sürücü Haydar Erdoğan (33), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'nde meydana geldi. TIR'dan balya indirilen traktör, dengenin kaybolması üzerine devrildi. Sürücü Haydar Erdoğan, traktörün altında kaldı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erdoğan'ın hayatını kaybettiği saptandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa Kasım NARCI

2023-04-29 16:48:29



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