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Maden işçileri deprem bölgesi Hatay'da

DHA

Maden işçileri deprem bölgesi Hatay'da


Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/HATAY, (DHA)TÜRK-İŞ´in Adana´da gerçekleştirdiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan maden işçileri; depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay´a geçerek depremzede çocuklarla bir araya geldi. Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, duygu dolu anlar yaşadı.
Maden işçilerinin Hatay'daki programına Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, ve 150 maden işçisi katıldı. Günlerce cansiperane görev yapan maden işçileri, Aydın Valiliği'nce kurulan çadır kentte çocuklara oyuncak dağıttı. Çocuklara baret ve madenci elbisesi ve yeleklerini veren madenciler, duygu dolu anlar yaşadı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Yıldırım, İl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen gönüllü öğretmen Nazan Akbulut, çadır kent hakkında GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil´e bilgiler verdi. Akbulut, ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, `iyi ki geldiniz´ dedi.
'ÇOK MUTLU OLDULAR'
Genel Başkan Yeşil, maden işçilerinin deprem bölgelerinde cansiperane görev yaptıklarını söyledi. Çok zor günler geçirdiklerini ifade eden Yeşil, "Bugün 1 Mayıs ve emek bayramı. Bugün işçi arkadaşlarımızla Adana´da 1 Mayıs´ı kutlamak üzere bölgeye geldik. Burada 65 gün oldu buradan ayrılalı. Madenci kardeşlerimiz, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı. Burada cansiperane görev yaptılar gerçekten. Adana´ya gelmişken özveriyle görev yaptıkları Hatay´ı ziyaret etmek istediler. Bizler de kendilerini kırmadık ve depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. Amacımız onları unutmadığımızı göstermek ve moral vermekti. Çok da güzel oldu. Çok mutlu oldular ve bizleri çok güzel karşıladılar. Burada insanlarımızla beraber olmak onlara moral vermek çok önemli. Unutmamak ve unutturmamak lazım. Burada büyük bir acı var. Büyük bir yıkım var. Millet olarak beraber omuz omuza verdiğimiz sürece ayağa kalkabiliriz. Maden ve MTA işçilerimizle 3 bin 850 işçimizle 11 ilde görev yaptık. Çoğumuz Hatay´daydı. Enkaz altında bir cana nefes olmak için cansiperane mücadele ettiler. Mutlular arkadaşlarımız. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Olursa da madencilerimiz her zaman göreve hazır." dedi.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞADILAR
Maden işçisi Adem Ustaoğlu ise bir daha böyle acılar yaşanmaması için dua ettiğini belirterek, "Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugün burada biran olsun onların yüzünü güldürmek istedik. En çok çocukları sevindirmek istedik. Duygularımı ifade edemiyorum. Yaşanan deprem çok farklıydı. Enkazlarda görev yaptık. Madenciler olarak büyük mücadele ettik." dedi.
Maden işçisi Cüneyt Özfidan ise, "Bölgelerde hayat kurtarmak için mücadele verdik. Sendikamız ile birlikte burada olmak istedik. İşçi sınıfı, emek sınıfı olarak onlarla beraberiz. 15 gün deprem bölgesinde görev yaptım. Çocukların yüzünü biraz olsun güldürebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİR Gökhan KESKİNCİ
2023-05-01 20:48:08

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