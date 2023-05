Turkcell´den `Gönül Bağı´ ile Hatay´da istihdam seferberliği

HATAY, (DHA)Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzlerce çalışanıyla sahada görev alan Turkcell, afet bölgesinin kalkınması ve iyileşmesi için de ekosistemindeki tüm markalarla seferberliğini sürdürüyor. `Gönül Bağı Projeleri´ni hayata geçiren operatör şirketi; İstihdamdan üretime, sanattan gastronomiye, psikolojiden eğitime kadar pek çok alanda bir dizi proje geliştiriyor. Turkcell; işletmelerin kapılarını yeniden açmaları, depremzedelerin iş hayatına dönmeleri, mesleki eğitimlerle bölgesel kalkınmanın hızlanacağı düşüncesinden hareketle önceliği istihdam projelerine verdi. Mart ayında bin 100 kişiye iş imkânı sağlamak için seferberlik başlatan Turkcell´in, bu kez Hatay Kırıkhan´da Turkcell Global Bilgi´yle kuracağı Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi´yle ilgili planları yerinde anlatıldı.Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi´nin kurulacağı alandaki törene Kırıkhan Kaymakamı Fikret Dağ, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur´un yanı sıra basın mensupları ile davetliler katıldı. Törende Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi´nin ilk çalışanları olacak depremzedeler de yöneticileriyle objektiflere poz verdi.YÖNETİM KURULU BAŞKANI AKSU: UMUDU UNUTTURMAYACAĞIZTörende konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, "İyileşmek için önce umutları yeşerteceğiz" vurgusu yaparak şunları söyledi: "Ülkemiz, ardı ardına yaşadığımız doğal afetlerle zor zamanlardan geçiyor. Bu zor zamanlarda, toplum olarak bize düşen, ortak geleceğimizin yeniden inşası için; dayanışmak, bir arada olmak. Turkcell; sahip olduğu değerleri olduğu gibi yansıtan, ürettiği sosyal faydalarla topluma mal olmuş bir marka. Kardelenler, Van İçin Türkiye Kumbarası, Engelsiz Eğitim ve Geleceği Yazanlar gibi pek çok alanda gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinin güçlü mirasıyla bir kez daha yola koyulduk. Deprem bölgesinde `Gönül Bağları´ kurmak için yine, seferberlik ruhuyla harekete geçiyoruz. Çünkü `Burası Bizim Memleketimiz´. Bölgeyi her ziyaretimizde bambaşka duygular yaşıyoruz. Deprem bölgesi bir tamir ve tedavi döneminde. Biz de sorumluluğumuzun bilinciyle sahadayız. Her işimizin odağında insan var. Önce istihdam dedik. Umut etmeyi unutmasınlar istedik. Bunun için buradayız, umudu unutturmayacağız. Çağrı ve Eğitim Merkezimizin bölgemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim."ERKAN: HEDEFİMİZ ACILARI HAFİFLETMEKÇağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi projesinin detaylarını anlatan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise şöyle konuştu: "Afet bölgesiyle ilgili yol haritalarımız açık. Her gün üzerine katarak ilerliyoruz. İlk adımı istihdamla attık. Mart ayında bin 100 kişiyi iş sahibi yapacağımızı duyurduk. Bugün de 2 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek olan Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi için Hatay´dayız. Burada ilk aşamada 50 kişinin istihdamıyla başlıyoruz. Hedefimiz bu merkezdeki sayıyı 250´ye çıkarmak. Merkezimiz bölgedeki iş gücüne Turkcell Akademi´nin meslek edindirme eğitimleriyle de katkı sağlayacak. Bu eğitimleri alanlar yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama eğitimleriyle nitelikli iş gücüne kazandırılacak. Burası bölge halkı için sosyal donatılarla bir yaşam kompleksi olacak. Merkezde derslikler, toplantı ve çalışma odaları ile dinlenme ve sosyalleşme alanları yer alacak. Tek hedefimiz yaşanan büyük afetin acılarını hafifleterek, bölgede hayatın tekrar normale dönmesine her açıdan destek olmak."250 KİŞİYE İŞ, 5 BİN KİŞİYE EĞİTİMMerkez hem depremzedelere istihdam sağlayacak hem de iş gücüne meslek edindirme eğitimleriyle katkı sunacak. Gönül Bağı projesi kapsamında inşa edilecek Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi, Ekim ayı başında hizmete açılacak. Aynı zamanda Turkcell Akademi´nin teknik ve kişisel gelişim programlarıyla 5 bin depremzedenin meslek edinmesine ön ayak olunacak. Bu eğitimleri alanlar yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama eğitimleriyle nitelikli iş gücüne kazandırılacak. Bölge halkı için sosyal donatılarla bir yaşam kompleksi olacak merkezde derslikler, toplantı ve çalışma odaları ile dinlenme ve sosyalleşme alanları yer alacak. Yıl içinde faaliyete geçecek merkez toplamda 250 kişiye iş imkânı sağlayacak.YEREL ÜRETİCİ VE ESNAFA DESTEKTurkcell, afet bölgesinin lokomotif gücü olan küçük işletmeleri ve yerel üreticileri de unutmuyor. `Gönül Bağı Projeleri´ kapsamında yerel üreticilere, KOBİ´lere, çiftçilere, bölge esnafına iyi gelecek pek çok proje de hayata geçiriliyor. Elektronik pazar yeri Pasaj´da depremden etkilenen iller adına oluşturduğu dijital çarşılarla yerel üreticilere ve esnafa destek olan Turkcell, dijital iş servislerinden İşTurkcell ile de kapılarını yeniden açan işletmelerin seslerini duyuruyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez DHA

