Hatay'da kargo kolilerinden 20 tabanca ele geçirildi

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde jandarmanın dikkati sayesinde bir kargo şirketinde kontrol edilen kolilerden 20 adet tabanca ele geçirildi. Kolileri kargo şirketine teslim eden şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırıkhan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan kargo şubesine A.A. isimli kişinin çok sayıda koli teslim ettiğini belirledi. Şüphe üzerine kontrol edilen kolilerde tabanca olduğu belirlendi. Bunun üzerine açılan kolilerden toplan 20 tabanca ve bu tabancalara ait 20 şarjör ele geçirildi. Şüpheli A.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2023-05-05 01:19:15
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