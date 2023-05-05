Bakan Koca, Hatay'da yapımı süren devlet hastanesi inşaatlarını inceledi



Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/ HATAY, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay´da yapımı süren devlet hastanesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte inşası süren İskenderun, Defne ve Antakya Devlet Hastanelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca daha sonra Antakya´daki Konya Büyükşehir Belediyesi´nin kurduğu konteynerkentte depremzedelerle bir araya geldi. Yemek TIR´ında depremzedelere yemek dağıtımı yapan Bakan Koca, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Bir depremzede Bakan Koca´ya teşekkür ederek, "Depremin ilk gününden beri bizi yalnız bırakmadınız. Çok kaybımız var ancak sizi burada gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Size ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Dilerim, sizlerle devam ederiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

2023-05-05 19:47:19



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