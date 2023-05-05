Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan deprem bölgesine 8 milyar liralık yatırım (3)



ROKETSAN'DAN DEPREM BÖLGESİNE YATIRIM

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'ın Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silah sistemleri ve roket parçalarıyla ilgili yatırım yaptığı alanda incelemelerde bulundu. Burada değerlendirmelerde bulunan Demir, "Deprem bölgesine geniş bir istihdam projesi başlattık. Planlamalarımızı yaptık, şirketlerimiz her biri bir şehrimize önemli yatırım yapsınlar istedik. Sadece yatırım değil aynı zamanda konutla beraber yani malum çok geniş bir konut projesi başlatıldı. Biz konutlarla beraber istihkam hem de istihdam el ele yürüsün. Çünkü bölgenin bu anlamda ihtiyacı var. O açıdan çeşitli illerde başlattığımız faaliyetlerin bir kısmını da burada Kırıkhan'da Roketsan'ın kuracağı tesislerin bu arazide başlatılmasıyla ilgili attığımız adım var. Aynı zamanda elektrik-elektronik aksamla ilgili yapacağı bir yatırım var. Burada roket parçalarıyla ilgili yüksek teknolojili ürünlerimizi üretiyor olacağız" dedi.

'DEPREMZELEDELİRİMİZİ ÖZELLİKLE İSTİHDAM EDECEĞİZ'

Ürünlerin yanında bölgeden yapılacak istihdamın da çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Demir sözlerine şöyle devam etti:

"Depremzedelerimizi özellikle istihdam edeceğiz. Yüksek teknolojili ürünlerle ilgili de çalışmaları sağlayacağız. Aynı zamanda onların da çalıştıkları tesisin yakınında iskan edilmesini sağlayacağız. Yapılacak tesisler aynı zamanda modern bir mahalle olacak. Yani çok büyük cazip şartları olan kendi içinde bir mahalle ve küçük bir şehir niteliğini taşıyan çeşitli tesislerin içinde olduğu bir yaşam alanı oluşturulacak. Burayı bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Hem yaşam alanı açısından hem de çalışacak iş ve teknoloji açısından inşallah. Kırıkhan'a, Hatay'a hayırlı olsun. Bunun arkasının geleceğini umuyoruz. Çünkü bu bir adım, kendisi bir lokomotif görevi görecek ve çevresinde bir ekosistem oluşturacaktır. Buna eminiz çünkü burada atılan adımı bölge insanı da sahiplenecek ve nice sanayicimizin burada yatırım yaptığını da göreceğiz. Böylece depremden sonra savunma sanayisinde Türkiye, dünyaya verdiği güçlü mesajı bu anlamda da büyük bir felaketten sonra nasıl ayağa kalktığını nasıl daha azimle, daha güçlü, daha hızlı yol aldığını göstermiş olacak. Başta 200-250 civarında bir istihdam daha sonra 500'e kadar gidecek bir sayıyı şu anda planlıyoruz."

AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman ise, bölgenin depremle büyük acılar yaşarken umutların yeşerdiğini kaydederek, kalıcı konutların yükselmesi ve Roketsan'ın yatırım yapmasının çok değerli olduğunu söyledi. (DHA)Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/ HATAY, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ

2023-05-05 22:12:11



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