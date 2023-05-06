Hatay'da kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı; ölü ve yaralılar var (1)

Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİUfuk AKTUĞKasım NARCIMehmet KOCACIK/ HATAY,(DHA)HATAY'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde Belen ilçesi, Topbağazı mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Belen yokuşundan indiği sırada refüjü geçip, park halindeki araçlara da çarparak asker uğurlamak için bir akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede toplanan kalabalığın arasına daldı. Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yol araç trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİUfuk AKTUĞKasım NARCIMehmet KOCACIK
2023-05-06 20:51:26
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