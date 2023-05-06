2023 İETT ücretleri ne kadar?

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HATAY'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Hatay

2023-05-06 21:02:46



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