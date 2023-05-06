BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: 12 ÖLÜ, 31 YARALI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da yaşanan kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını belirterek, "Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş; 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerinde 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum" dedi. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay ANKARA, (DHA)
2023-05-06 22:55:15
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