

Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİUfuk AKTUĞKasım NARCI/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Belen ilçesinde, TIR ile çarpışıp kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, asker uğurlayanların arasına daldı. Park halindeki 11 araca da çarpan hafriyat kamyonu alev topuna dönerken, kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, 3´ü ağır 31 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Belen ilçesi Topboğazı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DF 6798 plakalı hafriyat kamyonu, Belen istikametinden Antakya yönüne doğru ilerlerken 16 ADD 920 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlamak için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Bölgeye park edilen araçları biçen kamyon alev topuna dönerken, park halindeki araçlardan bazıları da yandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, alev alan hafriyat kamyonu ve diğer araçlardaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 3'Ü AĞIR 31 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü ağır 31 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, kaza yerine 22 ambulans ve 3 UMKE ekibi görevlendirildiğini belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİUfuk AKTUĞKasım NARCIMehmet KOCACIK

2023-05-06 23:23:44



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