Tarihi Uzun Çarşı normal hayata dönüyor; 400 iş yeri faaliyete geçti



Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/HATAY, (DHA)HATAY´ın simgelerinden tarihi Uzun Çarşı'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 500 iş yerinden 600'ü yıkıldı. Normale dönüş için çalışmaların sürdüğü Uzun Çarşı'da 400 dükkan faaliyete başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay´ın Antakya ilçesinde bölgenin en işlek yerlerinden biri olan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan Uzun Çarşı'da 2 bin 500 dükkandan 600'ü yıkıldı. 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, normale dönüş için çalışmalar sürerken kente dönen esnaf da dükkanlarını açmaya başladı. Çarşıda su ve elektrik sorunuyla ilgili yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 400 esnaf iş yerini faaliyete geçirdi.

Uzun Çarşı'nın bir bölümünün sınırları içerisinde kaldığı Habib-i Neccar Mahallesi´nin muhtarı Fuat Gövce, "6 Şubat depreminden önce çarşımız herkese açıktı. Depremden sonra iş yerlerinin yüzde 80-90'ı hasar gördü. İnsanlarımız şehir dışına gittiler. Geri dönmeye başladılar. Esnafımız iş yerlerini açtı. Burada İbrahim Ethem Hazretleri'nin yaptırdığı Mahremiye Camisi de vardı. Deprem esnasında yerle bir oldu. Şu an o haliyle duruyor. Su ve elektrik sorunumuzun halledilmesiyle esnafımız tekrar dönüş yapıyor. Yaklaşık 400 dükkanımız şu anda açık ve çarşıya gelenlere hizmet veriyor" dedi.

ÇARŞI CANLANIYOR

Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı, 41 yıllık dondurma ustası Mehmet Hançer Gündüz de depremin ardından esnafın çoğunun istemeyerek kentten ayrıldığını söyledi. Gündüz, "İnşallah çarşımızın tekrar hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Valimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sürekli gelip, isteklerimizi dinliyorlar. İş yerlerinin önünden enkazlar kaldırılıyor. Enkazlar kalktıkça dükkanlar temizlenip iş yerleri açılıyor. Artık çarşımız hareketlenmeye başladı. İnşallah eskisinden daha iyi hale geleceğiz. Memleketimiz çok güzel bir yer. Her kazmayı vurduğunuz yerden tarih çıkar. Hataylı kardeşlerimiz lütfen artık dönsünler. Eski halimize geri gelelim. Onlar geldikçe çarşı ayağa kalkar, esnafımız canlanır. Şu anda yine dışarıdaki insanların destekleri için insanlarımız gelmeye devam ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİR Gökhan KESKİNCİ

2023-05-07 10:20:10



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