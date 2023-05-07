İskenderun'da sokaklara dolan su kısmen çekildi

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesinde kuvvetli rüzgar ile dağlardan gelen sel suları nedeniyle yollara taşan su kısmen çekildi.

Çay Mahallesi Balıkçı Barınağı'nın olduğu bölgede dün etkili kuvvetli rüzgar nedeniyle öğle saatlerinde deniz yükselmeye başladı. Bu sırada Amanos Dağları'ndan gelen sel suları, yükselme nedeniyle denize akmayınca Atatürk Caddesi'nde rögarlar taştı. Cadde ve ara sokaklar sularla doldu, araç geçişleri güçlükle sağlandı. İskenderun Belediyesi'ne bağlı ekipler, sahil bölgesinde seviye yükseltme çalışması başlattı. Bugün sabah saatlerinde ise ara sokaklara taşan suyun çekildiği, sahil yolunun bazı kısımlarının hala su altında olduğu görüldü.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-05-07 11:33:28



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