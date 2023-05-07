Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

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KIRIKHAN(Hatay), (DHA)-HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Saat 11.36'da yaşanan deprem, 7.88 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan KIRIKHAN(Hatay),(DHA)

2023-05-07 11:47:10



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