Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

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PANİKLE DIŞARI KAÇTILAR

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 11.36'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi ev ve iş yerlerindeyken hisseden vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Cep telefonlarıyla yakınlarını arayan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşadı. İş yerinde yemek üretimi yaparken depreme yakalanan Ahmet Yılmaz, "Sarsıntı büyüktü, 6.0 gibi hissettik. Çalışanlarla birlikte dışarı çıktık. Şu an içeride kazanlarda yemek pişiyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz, bekliyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan KIRIKHAN(Hatay),(DHA)

2023-05-07 11:58:35



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