Kamyonun asker uğurlayanların arasına daldığı kazada ölen 13 kişinin cenazeleri teslim edildi (2)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Hatay'ın Belen ilçesinde, TIR ile çarpışıp kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun asker uğurlayanların arasına daldığı kazada hayatını kaybedenlerden 11´inin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Kırıkhan ilçesine getirildi. Halime Yıldırım, Hatice Kalbur, Hüseyin Kalbur, İbrahim Koyuncu, Meryem Koyuncu, Gülşen Koyuncu ile oğulları Hüseyin ve Arda, Alyasima Koyuncu'nun cenazeleri defin işlemi için Alakoyunlu Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl ve yakınlarının katıldığı cenaze namazını, İl Müftüsü Mevlüt Topçu kıldırdı. Helallik alınmasının ardından cenazeler, yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi. Turhan Karaçar ve eşi Hediye'nin cenazeleri ise Kırıkhan Mezarlığı'nda defnedildi. (DHA)Anıl ATAREser PAZARBAŞI/KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI
2023-05-08 18:41:29
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