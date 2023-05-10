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Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız (2)

DHA

Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız (2)


'SIĞINMACILAR GİDECEK'
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, İskenderun´da seçim çalışmaları kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Afet bölgesinde siyaset yapmayacağını kaydeden Oğan, deprem bölgesinde insanların oy kullanmaları için gerekli oy kullanma imkanlarının sağlanmadığına dikkat çekti. Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son günlerine yaklaşırken bu bölgelerdeki yıkım büyük boyutlarda bu bölgelerde oy kullanma imkanı olmayacak. Bugün bir kez daha görüyoruz ki oy kullanma imkanı çok fazla yok. İnsanlarımız şehir dışlarına gitmişler ancak geri gelmeleri oy kullanmaları için gerekli ortam sağlanmamış" dedi.
Oğan, Suriyeliler başta olmak üzere yabancı sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda söz veren tek kendilerinin olduğunu kaydederken, sözlerini de şöyle tamamladı:
"Hatay'da Suriyeliler başta olmak üzere yabancı sığınmacıların sayısı giderek çoğalmaktadır. Hatay'da bunların geri gideceğinin sözünü veren tek cumhurbaşkanı adayı biziz. Net bir şekilde ifade ediyoruz ki sığınmacılar gidecek. 'Buradaki Türkler zaten Hatay´ı terk etti. Burası sığınmacılara kalacak. Suriyelilere kalacak, onlar da burada nüfus artışıyla bir süre sonra sahip olacak. Öyle bir dünya yok. Hatay Hataylılarındır, Hatay'ı Mustafa Kemal Atatürk ile beraber omuz omuza alan Hataylılar elbette buraya geri dönüp gelecekler ve buraya sahip çıkacaklar." (DHA)
 DHA-Politika Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-05-10 16:43:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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