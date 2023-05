'Gönül Mutfağı´ndan her gün 13 bin depremzede öğrenciye kahvaltı

Anıl ATAREser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)HATAY´da şef Ebru Baybara Demir´in kurduğu ve günde 50 bin depremzedeye yemek sağlayan Gönül Mutfağı´nda okullarına dönen öğrenciler için de kahvaltılık çıkarılmaya başlandı. Mutfağın kurucu ve koordinatörlerinden Kadir Sancar, "Çocukların mutluluğunu görmek, paha biçilmez bir şey. Şu anda günlük 13 bin kahvaltılık tabildot çıkarıyoruz ancak talep olması halinde bu sayıyı 25 bine çıkarma imkanımız var" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği Hatay´da, depremzedelerin yemek ihtiyacının giderilmesi için Muhyiddin İbni Arabi Erkek Öğrenci Yurdu, şef Ebru Baybara Demir tarafından aşevine dönüştürüldü. Türkiye´nin ve dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda gönüllünün katılmasıyla, aşevi her gün 50 bin depremzedeye yemek dağıtmaya başladı. Kentin birçok ilçesinde okulların açılmasıyla öğrenciler de eğitim ve öğretime başladı. Velilerin, çocuklarının kahvaltıya ulaşması konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylemesi üzerine Gönül Mutfağı kahvaltılık çıkarma kararı aldı. Her sabah hazırlanan tabildotlara domates, peynir, zeytin, poğaça, reçel, tereyağı konularak günde 13 bin öğrenciye gönderilmeye başlandı.

12 MİLYON KABA YAKIN TABİLDOT YEMEK GÖNDERDİK

Gönül Mutfağı'nın kurucu ve koordinatörlerinden Kadir Sancar, 90 gündür bölgedeki depremzedelere desteği sürdürdüklerini belirterek, "İlk günden bu yana 100´den fazla noktaya 12 milyon tabildota yakın sıcak yemek gönderdik. Ramazan ayında günde 70 bin kişiye yemek çıkardık. Gönül Mutfağı 7 gün 24 saat çalışıyor ve 150 gönüllüyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar her yaştan, her meslekten, kadın ve erkek yaklaşık 1500 gönüllü, değişimli olarak mutfağımızda görev aldı. Bunu birlikte başardık" dedi.

`KAHVALTILIKLARI OKULLARA ULAŞTIRIYORUZ´

Öğrenci ve velilerden gelen talep doğrultusunda kahvaltılık için harekete geçtiklerini kaydeden Sancar, "Havalar ısındığı için gıdanın temini ve korunması konusunda birtakım sıkıntılar baş gösteriyor. Bu nedenle bize öğrenciler için kahvaltılık sağlanması noktasında talepler oldu. Biz de buna kayıtsız kalamadık ve günde 13 bin çocuğa kahvaltılık sağlamaya başladık. Farklı ilçelerdeki okullara, kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle koordineli şekilde kahvaltılıkları ulaştırıyoruz" diye konuştu.

`GÜNDE 25 BİNE ÇIKARMA İMKANIMIZ VAR´

Duygusal anlar yaşadıklarını ve güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Sancar, şunları söyledi:

"Çocukların mutluluğunu görmek, paha biçilmez bir şey. Mutfağımızdaki yiyecekleri de desteklerle sağlıyoruz ve sağlıklı bir şekilde gıdaya ulaşmaları için çalışıyoruz. Deprem bölgesinde zor psikolojiler yaşanıyor. Çocukların mutlu olduğu yerde hepimiz mutlu oluyoruz. Şu anda günlük 13 bin kahvaltılık çıkarıyoruz ancak talep olması halinde bu sayıyı 25 bine çıkarma imkanımız var." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

