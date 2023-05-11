Reyhanlı´da, 11 Mayıs´taki saldırıda yaşamını yitirenler anıldı



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 2 bombalı araçla yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi, törenle anıldı.

Reyhanlı´da 53 kişinin yaşamını yitirdiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 10´uncu yıl dönümünde 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi. Törene Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Reyhanlı eski Kaymakamı Vali Yardımcısı Yusuf Güler, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları, saldırıda yaşamını yitiren vatandaşların yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasından sonra 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, yaptığı konuşmada, saldırıların üzerinden tam 10 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları acının ilk günkü gibi olduğunu söyledi. Tüm Türkiye'den şehitleri unutmamasını isteyen Tuna, "Türkiye'nin temelleri, şehitlerin kanıyladır. Onun için vatanımıza, milletimize, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkalım" dedi.

Daha sonra Tevhid Camisi imamı Mehmet Cemiloğlu´nun Kuran-ı Kerim okumasının ardından İlçe Müftüsü Akif Arıkmert dua etti. Törende saldırıda oğlu Mehmet İri´yi kaybeden anne Fatma İri´ye 'Yılın Annesi' plaketi verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2023-05-11 16:27:57



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