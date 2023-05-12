Hatay´da depremzede çocuklar açık hava sinemasında `Aslan Kral´ filmini izledi



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)HATAY´daki çadır kentte kalan depremzede çocuklar, gönüllülerin kurduğu açık hava sinemasında, patlamış mısır eşliğinde `Aslan Kral´ animasyon filmini izledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay´da, binlerce vatandaş, geçici konaklayacakları konteyner ve çadır kentlere yerleştirildi. Özellikle çocukların moralini düzeltmek ve depremzedelerin güzel vakit geçirmeleri için gönüllüler de seferber oldu. İstanbul´daki bir kağıt firması yetkilileri, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi´ndeki çadır kente projeksiyon cihazı ve yansıtıcı perde ile açık hava sineması kurdu. Aileleriyle birlikte `Aslan Kral´ animasyon filmini izleyen depremzede çocuklar, sinema keyfi yaşadı. Alana getirilen makinede patlatılan mısır ve içecekler de çocuklara ikram edildi. Depremzede aileler, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

'İNŞALLAH BU BİR ÖRNEK OLUR'

Firmanın yetkililerinden Enis Köker, kurdukları sistemi çadır kentte bırakacaklarını ve çocukların eğitimlerinin de buradan sağlanabileceğini belirterek, "Çocukların eğlenip, çeşitli aktiviteler yapabilmesi için buraya projeksiyon cihazı ve mısır patlatma makinesi getirdik. Depremin ilk günlerinde de içinde çeşitli yardım malzemeleri bulunan 300´e yakın TIR´ı deprem bölgesine göndermiştik. Geçtiğimiz ay da yine Hatay´da, çocuklara oyuncak dağıtmıştık. Bugün de açık hava sinemasında, çocuklara uzun zamandır görmedikleri bir ortam sağlamaya çalıştık. Buradaki depremzedeler, bundan sonra her akşam filmlerini izleyecek, büyükler de haberleri takip edecekler. İnşallah bu bir örnek olur ve deprem bölgesine ilk günkü hassasiyet gösterilir" diye konuştu. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

2023-05-12 09:50:37



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