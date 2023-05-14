Anneler Günü´nde, bebeği kucağında enkaz altında kalan eşinin mezarını ziyaret etti



Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)HATAY´da depremde, evinin enkazından 15 aylık bebeği Metin Ege ile birlikte çıkan Mehmet Aydın Yaprak (30), aynı enkazda hayatını kaybeden eşi Zeynep Yaprak´ın (27) mezarında Anneler Günü´nü kutladı. Eşi için dualar eden Yaprak, yaptırdığı çiçekleri de mezarına bıraktı. Yaprak, "Allah ondan razı olsun, beni hiç üzmedi. Mekanı cennet olsun. Nisan ayında 2 yıl oldu ama 15-20 yıllık evli gibiydik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen depremde Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi´ndeki 3 katlı Akın Apartmanı da yıkıldı. Apartmanın 2´nci katındaki dairede Mehmet Aydın Yaprak, eşi Zeynep Yaprak ve bebeği Metin Ege ile birlikte enkaz altında kaldı. Mehmet Aydın Yaprak, bir süre konuştuğu eşine ulaşarak, kucağındaki Metin Ege´yi alıp dışarı çıktı. Bebeğini sokaktaki yakınlarına veren Yaprak, tekrar enkaza dönüp askerlerin yardımıyla eşini bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Zeynep Yaprak, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

`EŞİMİN YANIMDA OLMASINA ALIŞMIŞTIM´

Depremin ardından ailesinin yanında yaşamaya başlayan Mehmet Aydın Yaprak, Anneler Günü dolayısıyla Narlıca Mezarlığı´ndaki eşinin mezarını ziyaret etti. Eşi için dualar eden Yaprak, mezarına da yaptırdığı çiçekleri bıraktı. Yaprak, "Çocuğumla birlikte enkazdan çıktım. Eşim yarı baygın halde çıkardık, bacakları kötü durumdaydı. Hastaneye götürdük ancak vefat etti. İnsan kötü oluyor. Eşimin yanımda olmasına alışmıştım. Çocuğum için üzülüyorum" diye konuştu.

`BENİ HİÇ ÜZMEDİ´

Zeynep Yaprak´ın iyi bir anne ve iyi bir eş olduğunu belirten Yaprak, "Geçtiğimiz yıl oğlum adına hediye almıştım ona. Çiçek yaptırmıştım ve fotoğraf çektirmiştik. Bu yıl da çiçek aldım. Allah ondan razı olsun, beni hiç üzmedi. Mekanı cennet olsun. Nisan ayında 2 yıl oldu ama 15-20 yıllık evli gibiydik. Allah bir daha kimseye böyle bir acı yaşatmasın. İnşallah düzeleceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

2023-05-14 09:57:32



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