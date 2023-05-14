Sebze yüklü kamyon, çok sayıda araca çarptı; ölü ve yaralılar var

Anıl ATARUfuk AKTUĞEser PAZARBAŞI/BELEN, (Hatay), (DHA)HATAY'ın Belen ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sebze yüklü kamyon, çok sayıda araca çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Belen ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Belen yokuşundan inerken kontrolden çıktı. Önündeki araçlara çarparak ilerleyen kamyon, park halindeki araçlara çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yol araç trafiğine kapanırken, kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
8 MAYIS'TA DA 13 KİŞİ ÖLDÜ
8 Mayıs'ta da Belen ilçesinden Antakya yönüne ilerlerken TIR ile çarpışan hafriyat kamyonunun kontrolden çıkıp, asker uğurlamasına gelenlerin arasına daldı ve bu kazada 13 kişi öldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen Ufuk AKTUĞ
2023-05-14 17:25:44
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