Sebze yüklü kamyon, çok sayıda araca çarptı; 3 ölü, 15 yaralı (2)

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3 ÖLÜ, 15 YARALI

Hatay'ın Belen ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkıp çok sayıda araca çarpan sebze yüklü kamyonun şoförü Sami Mityasoğlu (65) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

2023-05-14 19:23:58



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