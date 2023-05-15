Oylarını kullanan Hataylılar, kentten ayrılıyor



Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)CUMURBAŞKANI Seçimi ve 28´inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Hatay´a dönen depremzedeler, oy verme işleminin ardından kentten ayrılmaya başladı. Antakya Otogarı'nda, otobüse binmek için bekleyen depremzedeler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay´da, oy verme işlemi okul bahçelerine kurulan konteynerlerde yapıldı. Depremde kenti terk eden depremzedeler de seçim nedeniyle geri döndü. Oylarını kullanan depremzedeler, il dışına çıkmak için Antakya Otogarı´nın yolunu tuttu. Otobüse binmek için bekleyen depremzedeler, yoğunluk oluşturdu. Yakınlarıyla vedalaşıp, otobüslere binen depremzedeler, kentten ayrılmaya başladı.

Eşi ve çocuğunu uğurlayan Ahmet Güzel, "Depremde maalesef yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Eşim ve çocuğum hayatta ancak evimiz ağır hasarlı. Onları Antalya´ya göndermiştim. Seçim için buraya geldiler. Oylarını kullandılar şimdi de geri gidiyorlar" dedi.

Melek Sevinç ise "Depremden sonra İstanbul´a gittik. Dün oy kullanmak için geldik. Oyumuzu kullandık, şimdi tekrar dönüyoruz. Hepimiz için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

2023-05-15 14:08:55



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