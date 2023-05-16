Minibüs alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüseyin BOZOK/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde, park halindeki minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir minibüs, henüz sebebi bilinmeyen nedenle alev aldı. Minibüsten çıkan duman, gökyüzünü kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs kullanılamaz duruma geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Hüseyin BOZOK

2023-05-16 16:11:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.