Hatay'daki çadır kentte yangın



Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)HATAY'daki çadır kentte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangın, paniğe neden oldu.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde, depremzedelerin konaklaması için kurulan çadır kentte, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, tedirginlik yaşadı. Halkın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, yaklaşık yarım saatte söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Hüseyin BOZOK

2023-05-16 17:10:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.