Hatay Vali Vekili Bingöl: Geçici iş yerlerinden 1453'ü sahiplerine teslim edildi



Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)HATAY Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, Hatay'da esnafların geçici iş yeri taleplerinin çok hızlı bir şekilde karşılandığını belirterek, yapımına başlanan 3 bin 880 iş yerinden 1453´ünün sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, beraberinde Kütahya Valisi Ali Çelik, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Merkez Valileri Osman Kaymak ve Aykut Pekmez ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi´nde (AFAD) toplantı düzenleyerek, deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yaşanan deprem felaketinde başta Antakya, Defne, Kırıkhan, Samandağ ve Hassa olmak üzere bütün ilçelerin etkilendiğini belirten Bingöl, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde konutların yüzde 36´sı, ticarethanelerin yüzde 45´i kullanılamaz hale gelmiştir. İl merkezinde ise bu oran yüzde 63´e çıkmaktadır. Bu yapı stoğu içerisinde yer alan yıkık ve acil yıkılması gereken yapıların tamamı temizlenmiştir. Ağır hasarlı binalarımızın ise yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca enkaz döküm sahalarındaki ayrıştırma işlemleri de sürmektedir. Depremden bugüne ilimizde toplam 175 farklı bölgede 54 bin konteyner inşası devam etmekte olup, bunlardan kurulumu tamamlanan 17 bin 400 adet konteyner 65 bin 255 vatandaşımızın kullanımına sunulmuştur. Önümüzdeki bir haftalık dilim içerisinde de ilave 8 bin konteyner daha depremzedelerimizin hizmetine sunulacaktır. Tüm konteynerlerimiz de çok kısa süre içerisinde kurulumu tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Sıcak havaların başlaması ile birlikte ortaya çıkan klima ihtiyacı giderilmeye başlanmış olup, kısa sürede tüm konteynerler de klima ihtiyacı giderilecektir.

Ekonomimizin can damarı olan esnaflarımızın geçici iş yeri talepleri çok hızlı bir şekilde karşılanmaktadır. Yapımına başladığımız 3 bin 880 iş yerinden 1453´ü sahiplerine teslim edilmiştir."

SEÇİM AÇIKLAMASI

Hatay'da 1 milyon 62 bin 886 seçmenden 883 bin 992´sinin anayasal hakkını kullanıp, sandığa giderek oyunu kullandığını hatırlatan Bingöl, oy verme sürecinde seçmenlerin barınma, beslenme ve tahliye işlemlerinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti. Bingöl, aynı uygulamanın 28 Mayıs´taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde de yapılacağını dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Hüseyin BOZOK

2023-05-19 20:36:46



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