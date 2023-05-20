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BAKAN KOCA'DAN İSKENDERUN'DA ÇADIRKENT ZİYARETİ  

DHA

BAKAN KOCA'DAN İSKENDERUN'DA ÇADIRKENT ZİYARETİ  


SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir çadırkenti ziyaret etti. Gece gerçekleşen ziyarette Bakan Koca, İskenderun için 200 yataklı hastanenin yapımına devam edildiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'ndeki çadırkentte yaşayan depremzedeleri gece saatlerinde ziyaret etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bakan Koca'yı karşılarında gören depremzedeler, bir taraftan şaşkınlıklarını gizleyemezken diğer taraftan da mutluluklarını ifade etti. Vatandaşlar, pandemi ve deprem zamanı yaptığı hizmetlerden dolayı Bakan Koca'ya teşekkür etti. Bakan Koca ise Defne'ye yapılan hastanenin pazar günü açılacağını, İskenderun için 200 yataklı hastanenin yapımına devam ettiklerini söyledi. (DHA)Görüntü Dökümü
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Vatandaşların, Bakan Fahrettin Koca'ya ilgi göstermesi
Bakan Koca'nın depremzede çocuklara sarılması
Bakan Koca'nın hastane hakkında konuşmasıHaber Kamera: HATAY, (DHA)
 DHA-Gündem Türkiye-Hatay / İskenderun Haber Kamera: HATAY, (DHA)
2023-05-20 01:50:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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