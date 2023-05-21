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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz, burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz, burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz (2)


DEFNE DEVLET HASTANESİ AÇILIŞINA KATILDILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Defne Devlet Hastanesi´nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bahçeli, hizmete açılacak hastanenin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Gördüğünüz eser ve benzeri birçok hastanemiz, bu deprem bölgesi içerisinde Sağlık Bakanlığımızın, onların yönetim kadrosunun, doktor, hemşire, hasta bakıcı kardeşlerimin üstün gayretleriyle tamamlanmış ve hizmete geçmiştir. Şimdi 14 Mayıs´ta yaptığınız çalışmanın yarıda kalmaması gerekir. 14 Mayıs´taki çalışmalar sırasında çok yüksek oranda sandığa gittiniz, yine gidiniz ve sandığa kimleri götürecekseniz de beraber götürünüz. 28 Mayıs´ta Türkiye´yi başsız bırakmamak lazım. Hizmeti yarıda bırakmamak lazım. Bu yönetimi yarıda bırakmak, memleketi yarıda bırakmaktır. Bu yönetimi yarıda bırakmak, deprem felaketinde sunulacak hizmetleri yarın belirsizliğe itmektir. Bunun için 28 Mayıs seçimlerine mutlak suretle gitmelisiniz. Bu eserlerin devamını arzuluyorsanız Recep Tayyip Erdoğan diyebilmelisiniz" ifadelerini kullandı.
`YARADILANI YARATANDAN ÖTÜRÜ SEVERİM´
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise afetin 2´nci gününden itibaren sürekli deprem bölgesindeki şehirlerde olduklarını kaydetti. Erdoğan, "Hatta 12 Mart´ta Defne´ye de gelmiş, sahra hastanemizi de ziyaret etmiş, Defneli kardeşlerimizle hasbihalde bulunmuştuk. Hatay´a da en son 1 aydan kısa bir süre önce deprem konutlarının temel atma vesilesiyle gelmiştim. Dün Adıyaman ve Kahramanmaraş ile başlayan bölge ziyaretlerimizi bugün Hatay ve Gaziantep ile sürdürüyoruz. Şimdi bize dediler ki `Burada Bay Bay Kemal yüzde 90 oy aldı. Siz yüzde 8 aldınız.´ Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada benim vatandaşım yaşıyor mu? Burada deprem oldu mu? Ölenler, yaralılar var mı? Ben yaradılanı yaratandan ötürü severim. Biz ayrım yapamayız. Mezhep, meşrep, ırk, böyle bir şey bizim dinimizde de yok kitabımızda da yok. Ben inanıyorum ki benim vatandaşım gerekli gördüğü zamanda gerekeni de yapacaktır" dedi.
HASTANE, YARIN HASTA KABULÜNE BAŞLAYACAK
Hatay´da yaptıkları sağlık yatırımlarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:
"100 yataklı Arsuz, 100 yataklı Hassa, 30 yataklı Belen Devlet Hastanelerini hizmete açmıştık. Hastanemizin temelini attıktan sonra bu projeyle ilgili neler söylendiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Tabi biz bunların hiçbirine aldırmadık, sadece işimize baktık. Şu anda tomografisiyle, MR´ıyla ve yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası. Sizleri bu güzel esere bir an önce kavuşturmak için Sağlık Bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştılar. Defne Hastanesi ile ilgili kem söz söyleyenlerin hepsini de mahcup ederek işte aradan 3 ay bile geçmeden hastanemizin inşaatını bitirdik. İnşaat sürecinde tam 35 bin kamyon seferiyle 500 bin metreküp hafriyat aldık. Çelik konstrüksiyon sistemiyle binanın karkasını 25 günde tamamladık. Gereken donanımları, malzemeleri her şeyi süratle yerine yerleştirerek bugün sizlerin karşısına alnımız ak olarak çıktık. Şu anda bu hastanede 11 ameliyathane var. Hastanemizin tüm odaları her an yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. 256´sı hekim bin 44 sağlık çalışanının görev yapacağı hastanemizde en gelişmiş cihazlar bulunuyor. Biz temeli atarken ne söz verdiysek yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat üretenlerin ise daha sonraki günlerde işin nasıl yürüdüğüne dair tek kelime ettiklerini bile duymadık. Türk siyasetinin, Türk muhalefetinin hastalığı işte budur. Kendisi iş yapmaz ama yapılan işi engellemek için her yola başvurur. Hanımefendi, genel başkanı olduğun partiden bir milletvekilinin sözleri bu. Bak, eser burada. Fiziken bu engellemeyi başaramadığında da burada olduğu gibi çamur, iftira atarak yapılan işi değersizleştirmeye çalışır. `At binenin, kılıç kuşananın´ demişler. Ayrıca, bin yataklı Hatay Şehir Hastanemizin projesi hazırlandı. İnşallah en kısa sürede ihalesini yapıyoruz. Antakya´da 400 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizin inşaatı devam ediyor. İskenderun´da 200 yataklı devlet hastanemiz de yakında hasta almaya başlıyor. Defne ile birlikte tüm bu hastanelerimizin de şimdiden Hatay´ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
`TÜM HIRSLARINI DEPREMZEDELERE YÖNELTTİLER´
Bugüne kadar hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Bu eserleri ve hizmetleri yaparken hiç kimsenin kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine bakmadık. Tek kriterimiz bu ülkenin vatandaşı olması, bu milletin bir ferdi olmasıydı. Türkiye´nin 81 vilayetinin ve 922 ilçesinin tamamındaki eser ve hizmetlerimizde bu anlayışın izlerini görebilirsiniz. Şimdi, deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırma mücadelesi verirken de aynı yaklaşımla hareket ediyoruz. Yeni inşa edeceğimiz konutları, köy evlerini, iş yerlerini planlarken baktığımız tek şey hak sahibi olup olmadığıdır. Şayet hak sahibiyse diğer konular insanımızın kendini ilgilendirir ama maalesef ülkemizde bir kesim var ki bu anlayışın tam tersi bir tavır içinde. Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde bize yüksek oy çıkmasını hazmedemeyenler, çadırların sularını bile kesmişler. Tüm hırslarını, tüm hınçlarını depremzedelerimize yönelttiler. Az önce vali vekiline onu söyledim. `Hemen halledin´ dedim ve bilgiyi aldım, `Şu anda çözüm noktasına geldik´ dedi. Aman Allah´ım. Neler söylüyorlar, ne hakaretler ediyorlar, ne terbiyesizlikler yapıyorlar. Hani bunlar demokrattı? Hani bunlar herkesi kucaklayacaktı? Hani bunlar bahar getirecekti? Hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti? Nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiler. Nasıl oldu da bir gecede depremzedelere düşman oldular, bahardan kara kışa geçtiler? Çünkü bunların hayatı yalan, dolan, palavra. Seçim gecesi geride olduklarını bile bile `öndeyiz´ diye başladıkları yalanlarının sonu depremzedelere hakarete kadar vardı. Milletim bunlara 14 Mayıs´ta ilk mesajını verdi. Görülen o ki onlar bu mesajı yanlış anlamış. İnşallah milletim haftaya pazar, 28 Mayıs´ta bu mesajı tamamlamaya hazır mı? Önümüzdeki dönemde yeni eserlerle, yeni eserlerle sizlerle beraber olmayı sürdüreceğiz. Allah´ın izniyle ekim-kasım aylarından itibaren konutları da teslim etmeye başlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Gaziantep´e hareket etti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAR-Hüseyin BOZOK-Yaşarcan SERİNTÜRK
2023-05-21 18:55:55

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