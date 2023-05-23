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Depremi yaşayan İskenderunspor'da hedef 1'inci Lig

DHA

Depremi yaşayan İskenderunspor'da hedef 1'inci Lig


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 3'üncü sırada tamamlayarak Play Off'ta mücadele etmeye hak kazanan İskenderunspor'da Kulüp Başkanı Hakan Bolat, takımın 1'nci Lig'e çıkma mücadelesini büyük bir inançla sürdürdüğünü belirterek, "Sezonda şanssız ve kötü günler geçirdik. Birinci etap stat sorunu, ikinci etap oyuncularla anlaşma krizleri, üçüncü etap deprem sorunuyla karşılaştık. Bu sene kalplerin şampiyonu olduk. İnşallah başarılı olacağız ve kupayı İskenderun´a getireceğiz" dedi.
25 Mayıs'ta saat 17.00'de Play Off müsabakasında Ankara Demirspor'u konuk edecek olan İskenderunspor'da Kulüp Başkanı Hakan Bolat, sezonu değerlendirip, hedeflerini açıkladı. Bolat, "Ligin ikinci yarısında son 10-12 maçı kendi evimizde oynasaydık şu anda durum farklı olurdu. Stadımızın olmamasına, depreme rağmen kendimizi başarılı buluyorum. Buca maçında şanssız goller, kötü bir hakem, maalesef ikinci olmamızı engelledi. Ama bunda da bir hayır vardır. Biz yine Play Off´ta elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bir de bazı oyuncularla biraz sıkıntı yaşadık. Bu da bizi olumsuz etkiledi. Şansız ve kötü günler geçirdik. Burada birinci etap stat sorunu, ikinci etap oyuncularla anlaşma krizleri, üçüncü etap deprem sorunuyla karşılaştık" dedi.
'KALİTELİ KADRO KURDUK'
Deprem sonrası kaliteli bir kadro kurduklarını ancak bu kadronun oturmasının da son 15 maça yansıdığını vurgulayan Bolat, "Direkt rakiplere yenildik şansız bir şekilde ama yine de bugün geldiğimiz noktaya bakacak olursanız ligi üçüncü bitirdik. Trabzon Hekimoğlu ve Van gibi büyük bir camianın üzerinde ligi tamamladık. Play Off´ta Ankara Demirspor ile Pendik Stadı'nda tek maç yapacağız. Rakibimiz çok iyi, çok koşan ve dirençli bir rakip, o yüzden seyirci baskısına çok ihtiyacımız var. İkinci maçımızı da kendi sahamızda oynayacağız. Ondan sonra yarı finalde Buca ile oynayacağız. İlk maç İstanbul´da ikinci maç Buca´da oynanacak. Buca bizden puan olarak daha iyi olduğu için avantaj Buca´ya geçiyor. Tabi bizim için sorun değil, iyi futbol oynayan, ofansif futbol oynayan bir takımız. Seyircimizi arkamıza alıp yenmek, finale çıkmak istiyoruz. Finale de çıkarsak hangi takım gelirse gelsin yeneceğimize inanıyoruz. Burada önemli olan öncelikle kendi turumuzu atlatmak, çünkü bizi bekleyen 5 tane daha maç var" şeklinde konuştu" diye konuştu.
'TAKIMIN MOTİVASYONU İYİ'
İstanbul´da takımın motivasyonu için her şeyi yaptıklarının altını çizen Başkan Bolat, şunları söyledi:
"15 Haziran'a kadar inşallah motivasyon devam eder. Eğer ederse bu final maçına çıkacağız demektir. Büyük bir destek bekliyoruz. Maddi ve manevi şehirden iyi bir reaksiyon bekliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle ben 1'inci Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü biz bu sene kalplerin şampiyonu olduk. İnşallah başarılı olacağız ve kupayı İskenderun´a getireceğimizden çok ümitliyiz. İskenderunspor'u hakkettiği yerlere getireceğiz." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-05-23 11:53:26

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