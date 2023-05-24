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FLAŞ

DHA

FLAŞ


Cumhurbaşkanı Erdoğan:1 milyon mülteciyi iskan edebileceğimiz konutların yapımı da devam ediyor. Projeler şu anda hazırlanıyor. Biz ihanet şebekesi değiliz. Biz ensarız ve muhacirlere de o şekilde yaklaşıyoruz.Ben Hatay'a 4 kez gittim. Defne, yüzde 90 Bay Bay Kemal'e oy verdi. Bize yüzde 8 verdi. Biz buna rağmen devlet hastanesini yaptık. Bize oy versin vermesin biz ona bakmayız. Bizim farkımız bu. Bay Bay Kemal aç susuz bırakabilir ama biz bırakamayız.DHA-Gündem Türkiye-Hatay
2023-05-24 16:36:42

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