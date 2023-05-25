Amanoslar´da PKK´nın malzemeleri ele geçirildi

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Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)HATAY İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos Dağları'nda düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in adının verildiği operasyonda terör örgütü PKK'nın patlayıcı yapımında kullandığı değerlendirilen malzemeler bulundu.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Payas ilçesi, Sincan Mahallesi Karanlık Dere mevkinde, 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in isminin verildiği bir operasyon düzenledi. Operasyoda terör örgütü PKK'lıların geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet depo tespit edildi. Depo içerisinde, 'Veda' adlı mayın arama köpeği ile yapılan aramalarda 4 adet elektronik devre kartı, 1 adet pil bloku, iki adet 2 metre uzunluğunda kırmızı renkli kablo, 2 adet büyük pil, 1 adet pil, 60 kilo amonyum nitrat gübre ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi Malzemelere incelenmek üzere el konulurken bölgede arama tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

Operasyona adı verilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 15 yaşında hayatını kaybeden Eren Bülbül'ü korumaya çalışırken şehit olmuştu. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Hüseyin BOZOK

2023-05-25 13:46:10



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