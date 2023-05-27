Hatay'da DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

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Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)HATAY'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları öne sürülen 7 kişiyi tespit etti. Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, önceki gün İskenderun ve Belen ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ekiplerinin operasyonunda örgüt üyesi oldukları öne sürülen M.H., M.E.A., A.R., A.S.H., A.A.A. ile A.E.A., yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından, bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Hüseyin BOZOK

2023-05-27 00:03:16



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