101 yaşında sandığa gidip, oyunu kullandı

Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay), (DHA)-HATAY'ın Erzin ilçesinde Fatma Soyer (101), tekerlekli sandalye ile geldiği okulda Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci tur oylaması için oyunu kullandı.
Fatma Soyer, oy kullanmak için tekerlekli sandalye ile Hürriyet Ortaokulu'na geldi. Burada yakınlarının yardımı ile oy kullanan Soyer, "İnşallah hayırlısı olur, vatanımız sağ olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER
2023-05-28 14:05:40
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