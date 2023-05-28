Oy kullanılan salonda fareyi görünce sıraların üzerine çıktılar

Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde oy kullanılan salonda görülen fare nedeniyle bazı seçmen ve görevliler, korkup sıraların üzerine çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde binaların yıkıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında seçmenler, sandık başına gitti. Bir lisede, sınıfta seçmenler oy kullanırken, fare ortaya çıktı. Fareyi gören bazı vatandaşlar, korkup sıraların üzerine çıktı. Bu sırada bir vatandaş ise fareye tekme attı. Bir süre ara verilmek zorunda kalınan oy kullanma işlemi, farenin öldürülmesinin ardından devam etti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-05-28 17:05:56
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