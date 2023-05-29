Kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile çarptı; 13 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile çarptı; 13 yaralı

DHA

Kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile çarptı; 13 yaralı


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile çarptı. Kazada, 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Antakya-İskenderun kara yolu Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Yokuş aşağı inerken ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 38 EF 389 plakalı kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 53 ABM 998, 31 AGB 118 ve 31 FB 165 plakalı otomobillere, ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan, aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
AYNI NOKTADA 3 YIL ÖNCE 6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Bu arada, aynı noktada 3 yıl önce freni boşalan TIR´ın 24 araca çarptığı kazada, 6 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-05-29 17:01:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da seçim kutlaması
YEREL HABERLER Hatay'da seçim kutlaması
Hatay'da oy kullanılan bir sınıfa fare girdi
YEREL HABERLER Hatay'da oy kullanılan bir sınıfa fare girdi
Oy kullanılan salonda fareyi görünce sıraların üzerine çıktılar
YEREL HABERLER Oy kullanılan salonda fareyi görünce sıraların ...
101 yaşında sandığa gidip, oyunu kullandı
YEREL HABERLER 101 yaşında sandığa gidip, oyunu kullandı
Depremden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de seçmenler sandık başında
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de ...
Dokuz Eylül Üniversitesi Hatay'da fizik tedavi merkezi ve su arıtma ünitesi kurdu
YEREL HABERLER Dokuz Eylül Üniversitesi Hatay'da fizik tedavi ...
Depremzede kuyumcular, ahşap prefabriklerde iş başı yapacak
YEREL HABERLER Depremzede kuyumcular, ahşap prefabriklerde iş başı ...
Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin inşası sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin ...
Defne Devlet Hastanesi eczane hizmetiyle de hastalara kolaylık sağlıyor
YEREL HABERLER Defne Devlet Hastanesi eczane hizmetiyle de hastalara ...
Hatay ve Osmaniye'de depremde zarar gören vakıf eserler onarılıyor
YEREL HABERLER Hatay ve Osmaniye'de depremde zarar gören vakıf ...
Depremden etkilenen Hatay Arsuz'da kalıcı köy evlerinin inşası sürüyor
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay Arsuz'da kalıcı köy ...
Hatay'da DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay'da DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.