Hasarlı minare, kontrollü yıkımda kamyonun üzerine düştü

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Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL (Hatay), (DHA)DEPREMDE ağır hasar alan Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki cami minaresi, kontrollü yıkımda park halindeki kamyonun üzerine düştü. Kamyonda hasar meydana geldi.

Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'ndeki Numune Camisi'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından minarenin yıkımına karar verildi. Bugün camiye gelen görevliler, minareye halat bağlayıp kepçeyle çekerek, kontrollü yıkım yaptı. Minare, yıkım işlemini yapan özel şirkete ait park halindeki kamyonun üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yıkımda, kamyonda hasar meydana geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU

2023-05-30 17:34:34



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